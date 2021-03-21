За сутки в Карелии один человек умер от пневмонии и 10 заболели

Всего в Карелии за время пандемии от пневмонии скончались 126 человек, сообщили в оперштабе республики.

За сутки в Карелии 10 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией, а также зарегистрирован один летальный исход от пневмонии: скончалась 65-летняя женщина, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 5369 пациентов, 126 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Специалисты напоминают,что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.