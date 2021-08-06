За сутки в Карелии зарегистрировано две смерти от коронавируса

Общее число жертв пандемии в республике составило 740 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

В Карелии по данным на 7 августа зарегистрированы две смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике составило 740 человек.

COVID-19 был выявлен у 168 жителей Карелии, из них 167 не были привиты. Заболели 167 человек, в состоянии средней тяжести находятся 45 пациентов, пятеро больных находятся в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом состоянии подключен к аппарату ИВЛ.

В ковид-центрах проходят лечение 640 больных коронавирусом, из них 5 крайне тяжелых (на ИВЛ), двое пациентов подключен к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 57138 человек.

За сутки выздоровели еще 154 пациента. Всего выписанных по выздоровлению 53509 человек.