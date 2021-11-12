За сутки в России коронавирусом заразились 33 860 человек, умерли 1 209 ковидных больных

Всего в нашей стране за время пандемии заразились опасным вирусом 9 604 233 человека, умерли 273 964, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 33 860 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 562 (7,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 9 604 233 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 8 295 811.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 27 700 человек.

По данным на 29 ноября, за сутки в России подтверждено 1 209 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 273 964 пациента.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29 ноября остаются 1 785 055 человек.