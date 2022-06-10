За три выходных дня в Петрозаводске остановили девять пьяных водителей и семерых без прав

За выходные дни в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 16 водителей, сообщили в Госавтоинспекции города.

Из 16 правонарушителей 9 управляли в состоянии опьянения, трое из которых сели за руль пьяными не в первый, 7 человек не имели права управления транспортными средствами.

В ГИБДД напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителей ожидает административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

За управление автомобилем водителем, не имеющим права управления, предусмотрен административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей и эвакуация транспортного средства на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.