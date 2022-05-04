За выходные автоинспекторы остановили в Петрозаводске 17 нарушителей

Большинство из них сели за руль в пьяном состоянии.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, 17 нарушителей отстранили от управления сотрудники ДПС за время праздников. В пьяном состоянии находились двенадцать человек, пятеро были без прав.

Нарушителям грозят различные наказания. Севших за руль в пьяном виде ждут штраф в размере 30 тысяч рублей и лишения прав до 2 лет. Водители без прав заплатят штраф до 15 тысяч рублей, а авто будет эвакуировано на штрафстоянку.

Госавтоинспекция призывает сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.