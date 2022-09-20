Заболеваемость коронавирусом в Карелии идет на спад

В Карелии за последние сутки зарегистрирован 191 новый случай заболевания коронавирусом.
Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
По его словам, количество заболевших снизилось — еще два дня назад было зарегистрировано 252 случая инфицирования.
Сократилось до 185 человек число больных, находящихся в стационаре. В инфекционных отделениях остаются 22% коек.
Наибольшее число заболевших регистрируется в Петрозаводске, Кондопожском и Олонецком районах.
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