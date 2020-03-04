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Зачем планируется создание "семейных предприятий", объяснила бизнес-омбудсмен в Карелии

Новости. Экономика
12:02, 05 Марта 2020
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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Подготовленный Минэкономразвития России законопроект о семейном предпринимательстве вводит в правовое поле новое понятие - "семейное предприятие", что позволит сформировать адресные меры господдержки таких форм бизнеса.

Об этом сообщила на конференции "Женщина и бизнес" в Петрозаводске уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

"Обособление такого семейного предпринимательства в отдельную правовую категорию на федеральном уровне позволит создать экономические, правовые, организационные условия для формирования инфраструктуры семейного предпринимательства…", - сказала Гнетова.

Каким критериям должно соответствовать "семейное предприятие", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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