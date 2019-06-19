Задержан серийный убийца, орудовавший в Карелии

Мужчина убил четырех человек в Московской области и Карелии.

Правоохранительные органы в Туле задержали жителя Подмосковья, объявленного в федеральный розыск за совершение четырех убийств на территории Московской области и Карелии, пишет "Интерфакс".

Задержание было произведено накануне вечером. Тульским полицейским поступила информации, что подозреваемый может ехать через Тулу на рейсовом междугороднем автобусе. В настоящее время мужчина передан сотрудникам подмосковной полиции.