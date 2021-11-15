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Задержан по подозрению в даче взятки руководитель регоператора по вывозу мусора в Карелии (СРОЧНО)

Новости. Криминал
18:17, 28 Декабря 2021
фото: © ООО «Автоспецтранс»; © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

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Директор регионального оператора по сбору твердых коммунальных отходов в Карелии — ООО «Карельский экологический оператор» — Иван Новиков задержан по подозрению в даче 200 тысяч рублей в качестве взятки.

Как стало известно «Столице на Онего», вечером 27 декабря оперативные сотрудники УФСБ Карелии задержали директора ООО «Карельский экологический оператор» (ранее ООО «Автоспецтранс») Ивана Новикова по подозрению в даче взятки в 200 тысяч рублей чиновнику «ЕИРЦ» (Единый информационно-расчетный центр Республики Карелия).

Следком Карелии по данному факту возбудил уголовное дело по статье 291 УК РФ — дача взятки.

По имеющейся информации, следствие уже обратилось в петрозаводский суд с ходатайством об аресте Ивана Новикова.
Заседание запланировано на 29 декабря.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-28 18:29:13
Пил кофе со сливками в "Столице" в июне 2018 года. Кому это надо и кому можно верить в стране Советов? :)
кир
2021-12-28 18:21:33
Дурак или спецоперация?
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