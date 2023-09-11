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Масштабный ультрамарафон на уникальной горе в Карелии сопровождали медики

Новости. Общество
18:40, 11 Сентября 2023
фото: © vk.com/goldenringultratrail

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Пять бригад скорой помощи дежурили по всему маршруту ультрамарафона.

Минздрав Карелии всегда поддерживает системные мероприятия, которые проводят в республике неравнодушные  и увлечённые своим делом люди, рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети. 

Министр сообщил о таком традиционном масштабном и увлекательном мероприятии, как  ультрамарафон Vottovaara Mountain Race для спортсменов-любителей, которое состоялось в Муезерском районе 9 и 10 сентября.

«Как врач и как куратор района рад, что это продвижение и мощный промоушен Карелии, пропаганда здорового образа жизни», — подчеркнул руководитель республиканского ведомства и добавил, что в соревновании участвовали почти полторы тысячи человек из Центрального, Южного, Уральского, Сибирского, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, более 20 регионов России.

Марафон проводится второй раз, но мало кто знал, что одна из дистанций — 160 километров с набором высоты почти две тысячи метров, уточнил Михаил Охлопков.

Во время забега получилось объединить физическую составляющую и душевный отдых, который подарили  прекрасные виды на гору Воттоваара, озеро Пизанец и Смерть-гору. Старт забега был дан в 16.00 часов. Лимит на прохождение дистанции составил 27 часов, поэтому многие бегуны финишировали уже на следующий день. Участвовали и юные спортсмены-любители. Дети — в зависимости от возраста — преодолевали дистанцию в 1 и 3 километра, рассказал глава регионального Минздрава.

На соревнованиях дежурили медицинские работники, это непременное условие таких мероприятий. Да и организаторы позаботились об этом заранее, отметил министр.

«Руководитель организации Светлана Кованова ещё в августе обратилась ко мне с просьбой предоставить дежурные бригады медиков. Мы выделили пять бригад: по одной из Лоухской, Кемской и Сегежской центральных районных больниц, две бригады — из межрайонной больницы № 1 Костомукши. Они находились на определённых точках по всему маршруту. Благодарю главных врачей этих больниц и бригады скорой помощи за организацию дежурств», - рассказал Михаил Охлопков.

Ультрамарафон Vottovaara Mountain Race ждёт великое будущее, добавил Михаил Охлопков.

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