Загрузка номерного фонда популярного санатория в Карелии выросла на 10% за прошлый год

Директор санатория «Марциальные воды» рассказал о предварительных итогах работы прошлого года и планах на 2024 год.

Исполняющий обязанности министра имущественных и земельных отношений Карелии Дмитрий Кипрушев в личном профиле сообщил, что в пятницу состоялось рабочее совещание с Александром Дудником, директором санатория «Марциальные воды». Участники обсудили предварительные итоги работы прошлого года и планы на 2024 год.



В конце декабря 2023 года санаторий завершил процедуру преобразования в акционерное общество.

«У такой организационной формы несколько преимуществ. Во-первых, в АО введен дополнительный коллегиальный орган управления — Совет директоров, состоящий из представителей Республики Карелия, во-вторых, у Санатория появилась возможность привлекать дополнительные финансирование на развитие, в том числе федеральное», — написал Дмитрий Кипрушев.



Александр Дудник отметил, что загрузка санатория в новогодние праздничные дни составила 98%, а за весь прошлый год загрузка номерного фонда санатория выросла на 10% в сравнении с 2022 годом.



В прошлом году запустили две новые программы санаторно-курортного лечения: в феврале — «Здоровые сосуды», в мае — «Энергия жизни» (ориентирована на медицинских работников с предоставлением им скидки 15%).

Обновлена инфраструктура санатория, номерной фонд и материальная база. Исполняющий обязанности министра имущественных и земельных отношений Карелии отметил, что данная работа будет продолжена и в текущем году, в том числе, в планах обеспечить разработку проектно-сметной документации по строительству нового здания на 100 мест.



«Для гостей и постояльцев уже разрабатывается интересная культурно-досуговая программа на весенне-летний период, который традиционно пользуется наибольшим спросом. Кроме того, запланировано: развитие центра медицинской реабилитации по направлению предоставления реабилитации участникам и ветеранам боевых действий, расширение видов активного отдыха, а также участие в государственных программах, направленных на поддержку здравоохранения и развития туризма», — заключил Дмитрий Кипрушев.