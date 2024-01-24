Заключенные Карелии облагородили места для отдыха у знаменитого водопада

Деревянные конструкции появились у водопада «Воицкий Падун».

В прошлом году учреждения УФСИН республики заработали 343 млн рублей, сообщили в пенитенциарном ведомстве.



В лидерах производство светодиодных светильников. Уличное, промышленное и внутреннее освещение производят в двух колониях Сегежского района.



В 2023 году осужденные выпустили светильников на 168,6 млн рублей, что составило 49% от общего объема производства.



В декабре собран и протестирован первый светильник с широкой цветовой палитрой, включающей одновременно красный, синий, зеленый и желтый цвета.



В исправительных учреждениях №№ 1, 2, 7, 9 производят пиломатериалы, детскую и офисную мебель, сувенирные изделия. В прошлом году продано продукции на 55,8 млн рублей, или 16% от общего объема.



Также в колониях изготавливали изделия для благоустройства. Например, бревенчатые беседки, которые установлены в национальном парке «Водлозерский», а также деревянные конструкции, появившиеся на водопаде «Воицкий Падун».







На 45,4 млн рублей в ИК-1, 7, 9 произвели швейной продукции. Камнеобработка руками заключенных за год принесла 28,5 млн рублей, что составляет 8% от общего объема производства. Это ритуальные, банные и другие изделия из природного камня.



В ИК-7 освоили серийный выпуск строительных бордюров. Зарплата осужденных выросла на 33,5%. Всего в учреждениях УФСИН Карелии работают 96% граждан, которые подлежат обязательному привлечению к труду.



