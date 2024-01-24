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Заключенные Карелии облагородили места для отдыха у знаменитого водопада

Новости. Экономика
09:34, 26 Января 2024
фото: © УФСИН Карелии / ВК

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Деревянные конструкции появились у водопада «Воицкий Падун».

В прошлом году учреждения УФСИН республики заработали 343 млн рублей, сообщили в пенитенциарном ведомстве. 

В лидерах производство светодиодных светильников. Уличное, промышленное и внутреннее освещение производят в двух колониях Сегежского района.

В 2023 году осужденные выпустили светильников на 168,6 млн рублей, что составило 49% от общего объема производства.

В декабре собран и протестирован первый светильник с широкой цветовой палитрой, включающей одновременно красный, синий, зеленый и желтый цвета. 

В исправительных учреждениях №№ 1, 2, 7, 9 производят пиломатериалы, детскую и офисную мебель, сувенирные изделия. В прошлом году продано продукции на 55,8 млн рублей, или 16% от общего объема.

Также в колониях изготавливали изделия для благоустройства. Например, бревенчатые беседки, которые установлены в национальном парке «Водлозерский», а также деревянные конструкции, появившиеся на водопаде «Воицкий Падун».



На 45,4 млн рублей в ИК-1, 7, 9 произвели швейной продукции. Камнеобработка руками заключенных за год принесла 28,5 млн рублей, что составляет 8% от общего объема производства. Это ритуальные, банные и другие изделия из природного камня.

В ИК-7 освоили серийный выпуск строительных бордюров. Зарплата осужденных выросла на 33,5%. Всего в учреждениях УФСИН Карелии работают 96% граждан, которые подлежат обязательному привлечению к труду.

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