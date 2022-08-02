Заключенные в Карелии украсили въезд в поселок, где расположена колония

Осужденные ЛИУ-4 в Сегежском районе установили табличку на въезде в поселок Верхний, рассказали в УФСИН Карелии.

Осужденные в лечебно-исправительном учреждении № 4 в Сегежском районе изготовили и установили новую табличку на въезде в поселок Верхний Сегежского района, где и располагается колония.

В адрес исправительного учреждения обратился председатель совета ветеранов колонии Сергей Семенович Тихонов, предложивший обновить покосившуюся табличку на въезде в населенный пункт.

Осужденные поддержали идею, и руководство обеспечило их необходимыми материалами и краской.

В результате на въезде в поселок красуется новая табличка.

Кроме того, на реставрацию в колонию забрали и указатель поселка Каменный Бор, который тоже был изготовлен заключенными в 2020 году. Его обновят, подкрасят и в ближайшее время вернут на место.