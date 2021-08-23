Закон о выдаче полиса ОСАГО без техосмотра вступил в силу

Российские водители теперь смогут покупать полис ОСАГО без диагностической карты техосмотра.

Как сообщает РИА Новости, 22 августа вступили в силу соответствующие изменения в законе о безопасности дорожного движения.

Приобретать полисы ОСАГО без документа, подтверждающего прохождение технического осмотра, владельцы автомобилей смогут с 29 августа. По оценкам Банка России, это позволит упростить процесс заключения договора обязательного автострахования и будет способствовать повышению доступности ОСАГО.

«Автовладельцы теперь также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии. Это предусмотрено новым порядком информационного обмена в ОСАГО. В числе других важных нововведений — снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения», — отмечает Центробанк.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что нормы, исключающие диагностическую карту техосмотра из списка документов, необходимых для оформления ОСАГО, облегчат жизнь как страховым компаниям, так и автовладельцам, ведь «не будет липовых техосмотров, тем более что реального контроля и нет, и невозможно проконтролировать со стороны страховых компаний, был техосмотр или нет».