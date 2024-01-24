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Закрывается пункт пропуска на границе с Эстонией в соседнем с Карелией регионе

Новости. Общество
09:12, 29 Января 2024
фото: © Сергей Степанов / Zuma / ТАСС

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КПП «Ивангород» на границе с Эстонией закроют для автомобилей.

Автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска «Ивангород» на границе Ленинградской области и Эстонии закроют для проезда с 1 февраля 2024 года для проведения ремонтных работ.

Об этом пишет РБК со ссылкой на распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина. 

«Временно закрыть автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации «Ивангород» (Ленинградская область) (за исключением его пешеходной составляющей) с 1 февраля 2024 года на период его реконструкции», — говорится в документе.

Уведомить эстонскую сторону об этом решении должен МИД.

В декабре 2022 года «Фонтанка» со ссылкой на губернатора области Александра Дрозденко сообщила о том, что КПП «Ивангород» планируют закрыть на реконструкцию весной или летом 2023 года. Работы, по данным издания, должны были продлиться два-три года.

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