Закрывается пункт пропуска на границе с Эстонией в соседнем с Карелией регионе

КПП «Ивангород» на границе с Эстонией закроют для автомобилей.

Автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска «Ивангород» на границе Ленинградской области и Эстонии закроют для проезда с 1 февраля 2024 года для проведения ремонтных работ.



Об этом пишет РБК со ссылкой на распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина.



«Временно закрыть автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации «Ивангород» (Ленинградская область) (за исключением его пешеходной составляющей) с 1 февраля 2024 года на период его реконструкции», — говорится в документе.



Уведомить эстонскую сторону об этом решении должен МИД.



В декабре 2022 года «Фонтанка» со ссылкой на губернатора области Александра Дрозденко сообщила о том, что КПП «Ивангород» планируют закрыть на реконструкцию весной или летом 2023 года. Работы, по данным издания, должны были продлиться два-три года.