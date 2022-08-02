Замена труб проведена на участке взорвавшегося газопровода в Карелии

Компания «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург» прокомментировала ситуацию с ремонтом поврежденного взрывом участка газопровода в Карелии.

Поврежденный участок был оперативно локализован, проведена замена труб. С 4 августа газопровод «Волхов — Петрозаводск» работает в штатном режиме. Об этом «Столице на Онего» сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ компании «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург».

«Причину произошедшего по результатам расследования установит специальная комиссия», — заявили в компании.

Напомним, 3 августа в Прионежском районе Карелии на участке газопровода «Волхов — Петрозаводск» произошел взрыв. По данным «Газпрома», была зафиксирована разгерметизация с возгоранием.