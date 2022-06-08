Запрещающие знаки установят еще на двух улицах Петрозаводска

Остановка транспорта будет запрещена с 19 июля на участках улиц в центре Петрозаводска и в микрорайоне Ключевая.
Об этом сообщили в администрации города.
Запрещающие знаки появятся на участке Красноармейской улицы в районе пересечения с улицей Гоголя в направлении Кукковки.
Кроме того, будет запрещена остановка транспорта с обеих сторон улицы Петрова (между улицами Ключевая и Кемская).
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