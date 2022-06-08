Запрещающие знаки установят еще на двух улицах Петрозаводска

Остановка транспорта будет запрещена с 19 июля на участках улиц в центре Петрозаводска и в микрорайоне Ключевая.

Об этом сообщили в администрации города.

Запрещающие знаки появятся на участке Красноармейской улицы в районе пересечения с улицей Гоголя в направлении Кукковки.





Кроме того, будет запрещена остановка транспорта с обеих сторон улицы Петрова (между улицами Ключевая и Кемская).