Защитников Кургана в Петрозаводске встревожили метки на деревьях

В Центре спортивной подготовки утверждают, что о вырубке леса говорить преждевременно.

На стволах деревьев в районе местечка Курган в Петрозаводске, где планируется строительство кластера зимних видов спорта, появились белые бумажные метки, которые встревожили многих горожан, выступающих против вырубки этой лесной территории. Как считают защитники Кургана, деревья пометили под снос, поскольку они находятся на участке, где предполагалось разместить стартовую поляну нового биатлонного стадиона.

Однако в «Центре спортивной подготовки», который отвечает за подготовку проекта кластера, утверждают, что говорить о вырубке преждевременно.

«В настоящее время проектной организацией проводятся изыскательные работы, в том числе и по оценке зеленых насаждений, в рамках которых на деревьях были сделаны метки. Говорить о вырубке деревьев преждевременно, так как в проект кластера вносятся изменения с учетом мнения общественности. Более того, не утвержден конкретный список спортивных объектов и их расположение, которые будут построены в рамках имеющегося финансирования. Правительством Республики Карелия было дано поручение министерству образования и спорта республики о внесении изменений в проектирование первого этапа кластера с учетом утвержденного финансирования и приоритетности объектов для лыжных гонок, а также максимального сохранения зеленых насаждений», — говорится в официальном сообщении Центра спортивной подготовки.

По словам республиканских властей, завершить первый этап проектирования кластера предполагается в апреле.