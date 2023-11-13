Заслуженные мастера спорта защищали цвета флага Карелии на международных соревнованиях по тхэквондо

В минувшие выходные в Минске состоялся международный турнир по тхэквондо Belarus Open Cup 2023.
Честь Карелии на соревнованиях защищали заслуженные мастера спорта России - Владислав Ларин и Антон Котков.
В весовой категории до 80 килограммов Антон Котков завоевал серебро.
В весовой категории свыше 87 килограммов Владислав Ларин также стал серебряным призером.
В Минобразования и спорта Карелии поздравили спортсменов и их тренера Сергея Петрова.
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