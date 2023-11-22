Заслуженный артист Карелии отправился искать любовь на федеральный канал

Реалити-шоу, где люди за 40 ищут вторую половинку, выходит по вторникам в 19.00.

Своеобразный «Дом-2» для людей после 40 лет запустили на одном из федеральных каналов. Премьерный выпуск проекта «Дом отдыха Ягодка» показали на ТВ 31 октября.

Чтобы найти вторую половинку, на реалити-шоу отправились 15 одиноких мужчин и женщин от 40 до 60 лет. Помогают участникам их дети, которые в тайне от родителей следят за ними, устраивают им свидания и романтические приключения.

Задача героев — встретить пару и в финале уехать домой вместе. Однако, каждую неделю из проекта будет выбывать один из участников.

На проект приехали женщины и мужчины со всей страны. Среди них, например, 51-летний актер театра и кино, заслуженный артист Карелии Георгий Николаев, 43-летняя мать шестерых детей, 53-летний художник по цирковым костюмам, 59-летний работник сферы здравоохранения и представители других профессий.

Шоу выходит по вторникам в 19.00 на телеканале «Пятница!».