Завершается ремонт региональной автодороги на юге Карелии

Ремонт первых восьми километров проходил в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Завершается ремонт региональной автодороги «Ласанен–Куркиёки–Терву» в Лахденпохском районе.



Работы проходили на участке с нулевого по восьмой километр в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».





За это время подрядная организация заменила разрушенное асфальтобетонное покрытие, провела работы по восстановлению тротуаров в населенных пунктах Куркиёки и Ласанен, укрепила обочины, заменила слабые грунты, отремонтировала водопропускные трубы, установила новые дорожные знаки и барьерные ограждения.



Финальный этап работ — нанесение разметки, пишет пресс-служба Минтранса Карелии.