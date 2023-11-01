Завершившийся октябрь стал в Петрозаводске исключительным за всю историю

Погода в минувшем месяце побила все рекорды.

Октябрь 2023 года в Петрозаводске стал самым самым богатым на осадки в истории метеонаблюдений. Об этом рассказали в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».

По данным метеорологов, последний рекорд принадлежал октябрю 1984 года - тогда выпало 114 мм осадков.

В нынешнем году в городе выпало 134 мм осадков, превысив месячную норму более чем в 2,5 раза.