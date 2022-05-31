В нескольких районах Петрозаводска 3 июня отключат горячую воду

Значительная часть города на 3 дня останется без горячей воды.

В администрации Петрозаводска напомнили, что завтра, 3 июня, в нескольких районах города произойдет отключение горячей воды. Отключения связаны с заменой участка магистральной сети.

От горячей воды будут отключены Сулажгора, Октябрьский (ограниченный улицами Достоевского и Ленинградской, Первомайским проспектом и улицей Шотмана), Центр (ограниченный улицами Еремеева, Дзержинского и проспектом Карла Маркса), а также часть Первомайского района, ограниченная улицами Шотмана, Первомайским проспектом, улицами Железнодорожной и Краснофлотской.

Также будут снижены параметры горячей воды на Зареке, Голиковке, Кукковке и Железнодорожном.

Горячая вода перестанет поступать в дома петрозаводчан 3 июня с 12.00 и вернется к жителям карельской столицы до 6.00 утра 6 июня.