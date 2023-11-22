Завтра станет известным имя нового градоначальника Петрозаводска

Очередная сессия Петрозаводского городского Совета пройдет 24 ноября.

Завтра, 24 ноября, состоится очередная сессия Петрозаводского городского Совета, напомнили в паблике органа местного самоуправления.

В малом зале (пр. Ленина, 2, кабинет 206) в 11.00 начнется очередная сессия депутатов Петросовета 29 созыва. Соответствующее распоряжение подписала председатель Петрозаводского городского Совета Надежда Дрейзис, рассказали в группе.



«Повестка заседания включает 29 проектов решений и разное», — написали в сообществе Петросовета в соцсети.

Как отметили в источнике, депутаты рассмотрят, в том числе, вопросы об избрании главы города, о принятии в первом чтении проекта бюджета Петрозаводска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества и другие.



В Петросовете напомнили, что с проектами решений, внесенными на сессию, можно ознакомиться в специальном разделе «Документы» официального сайта городского Совета.



Кроме того, онлайн-трансляция заседания будет доступна с 11.00 до момента его окончания в специальном разделе на сайте Петрозаводского городского Совета.