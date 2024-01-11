«Зеленое золото» Карелии оказалось в числе победителей всероссийской программы

Результаты конкурса новых маршрутов путешествий для школьников объявили 11 января на выставке-форуме «Россия» в Москве.

Карелия вошла в число победителей Всероссийской программы «Классная страна», сообщил в личном профиле глава республики. Артур Парфенчиков отметил, что победа заслуженная и бесспорная.



По его словам, наши школьники, студенты, педагоги, туристические организации потрудились на славу и создали новые маршруты путешествий для школьников по Карелии. В итоге два из них — «Тайна северной экспедиции» и «Зеленое золото» стали лучшими в треках «Наука» и «Экология».

Результаты объявили 11 января в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия».



«Поздравляю, друзья, с таким замечательным результатом! Надеюсь, что оба маршрута-победителя станут не только одними из любимых у жителей и гостей республики, но и будут хорошим подспорьем в работе для наших учителей!», — написал Артур Парфенчиков.