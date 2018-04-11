Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:08, 11 Апреля 2018

"Зеленый пояс" вокруг Петрозаводска планируется существенно сократить

По теме

Асфальт ушел с дорог Петрозаводска из-за воровства властей и подрядчиков, показал опрос
11.04.18 15:58
Кто в Карелии имеет право на компенсацию стоимости путевки в детский лагерь
11.04.18 15:58
Первые показания выживших на Сямозере детей: "Сначала он плыл вместе со мной, но потом пропал"
11.04.18 15:57
Все новости
Загрузка...

Созданная в парламенте Карелии рабочая группа по вопросам создания лесопарковых зеленых поясов подготовила перечень территорий Петрозаводска, которые войдут в "зеленый пояс" города и тем самым будут защищены от незаконной застройки.

В "зеленый пояс" предлагается включить часть лесного фонда рядом с Заозерьем и пять Ивановских островов.

Общая площадь зеленого пояса вокруг Петрозаводска по плану составит 5,5 тыс. га. Это в 3,5 раза меньше, чем планировалось при подготовке проекта (17,3 тыс. га), сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

По теме

Асфальт ушел с дорог Петрозаводска из-за воровства властей и подрядчиков, показал опрос
11.04.18 15:58
Кто в Карелии имеет право на компенсацию стоимости путевки в детский лагерь
11.04.18 15:58
Первые показания выживших на Сямозере детей: "Сначала он плыл вместе со мной, но потом пропал"
11.04.18 15:57
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бриг
2018-04-11 15:14:38
И правильно , оставить вокруг мэрии и правительства , лесополосы спилить и деньги распилить.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.04.2018, 10:41
Он переформатировался и никуда не делся
06.04.2018, 06:40
На Карелию надвигается очередной снегопад
05.04.2018, 11:30
СРОЧНО: В Петрозаводске ребенок выпал из окна квартиры на 8-м этаже
05.04.2018, 17:13
Геннадий Боднарчук прокомментировал приговор Юрию Дмитриеву
05.04.2018, 16:43
Суд оправдал Юрия Дмитриева
05.04.2018, 14:31
Стало известно о состоянии мальчика, упавшего в Петрозаводске с 8-го этажа

Аналитика

10.04.2018 13:16
Тема недели
Последний поход "Поморов" – что предшествовало трагедии на Сямозере
Прокуратура в суде огласила подробности, предшествующие страшной трагедии на Сямозере, унесшей в июне 2016 года жизни 14 детей.
Дело о гибели детей на Сямозере
09.04.2018 12:39
Эхо внешней политики России добирается до Карелии 14
09.04.2018 09:40
"Весь поселок за тебя, Эдуард"
05.04.2018 10:12
Руководитель "со стройки"
04.04.2018 14:05
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:47
Личное мнение
"Нигде не прописаны критерии оценки качества работы судьи"
Вынесенный Петрозаводским городским судом приговор в отношении Юрия Дмитриева актуализировал сразу целый спектр вопросов, которые накапливались в последние годы в адрес республиканской судебной системы.
Он переформатировался и никуда не делся 8
05.04.2018 10:41
ОРЭС: электроснабжение будет надежным и бесперебойным
02.04.2018 11:57
"Хотел бы снять "Любовь и голуби", но рука тянется к пистолету и крови" 1
02.04.2018 09:30
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" на ТНТ-Онего
Сегодня 12:44
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»