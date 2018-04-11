"Зеленый пояс" вокруг Петрозаводска планируется существенно сократить

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Созданная в парламенте Карелии рабочая группа по вопросам создания лесопарковых зеленых поясов подготовила перечень территорий Петрозаводска, которые войдут в "зеленый пояс" города и тем самым будут защищены от незаконной застройки.
В "зеленый пояс" предлагается включить часть лесного фонда рядом с Заозерьем и пять Ивановских островов.
Общая площадь зеленого пояса вокруг Петрозаводска по плану составит 5,5 тыс. га. Это в 3,5 раза меньше, чем планировалось при подготовке проекта (17,3 тыс. га), сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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