Жалобы на мобилизацию начали принимать через «Госуслуги»

На сайте «Госуслуг» появилась форма для подачи жалоб на ошибки при проведении частичной мобилизации в России.

Как сообщают «Ведомости», услуга называется «обжалование решения по призыву в рамках частичной мобилизации».

Заявление может подать как сам мобилизованный, так и другой человек. Оно будет передано в военный комиссариат региона.

Для подачи заявления необходимы данные повестки и документы, подтверждающие наличие основания для отсрочки.