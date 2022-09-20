Жалобы на мобилизацию начали принимать через «Госуслуги»

На сайте «Госуслуг» появилась форма для подачи жалоб на ошибки при проведении частичной мобилизации в России.
Как сообщают «Ведомости», услуга называется «обжалование решения по призыву в рамках частичной мобилизации».
Заявление может подать как сам мобилизованный, так и другой человек. Оно будет передано в военный комиссариат региона.
Для подачи заявления необходимы данные повестки и документы, подтверждающие наличие основания для отсрочки.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание