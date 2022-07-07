Жара и духота идут в Карелию

О возвращении жаркой погоды предупредили синоптики карельского Гидрометцентра.

На сайте карельского Гидрометцентра сообщается, что в первые дни рабочей недели, 11 и 12 июля, с разворотом атмосферных потоков на южные, юго-восточные в Карелию вернется жаркая погода.

«В дневные часы температура вновь повысится до +30,+32℃, увеличение влажности после кратковременных дождей будет создавать ощущение духоты. Спасением для жителей столицы республики станет ветер восточной четверти, направленный с озера», - сообщили синоптики Карелии.