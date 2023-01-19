Женщина похитила на предприятии в Карелии два каменных блока за 290 тысяч рублей

В Лоухском районе женщина-вахтовик из Ленинградской области продала посторонним блоки из добытого камня.

Как сообщили в МВД Карелии, работники одного из предприятий Лоухского района обратились в полицию. Со склада пропали блоки из добытого камня за 290 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к пропаже была причастна ранее несудимая 51-летняя жительница Ленинградской области. Женщина призналась во всем, объяснив, что на предприятии она работала вахтовым методом. Ей предложили получить незаконный доход, продав продукцию предприятия. Так женщина и сделала, продав блоки за 110 тысяч рублей. Место сбыта полицейские установили.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «кража».