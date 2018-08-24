Женщина пострадала в ДТП с тремя иномарками в Петрозаводске

На Муезерской столкнулись три автомобиля, пострадал один человек, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

В четверг на улице Муезерской у дома №5 водитель Renault Duster отвлёкся от управления и врезался в Hyundai Getz, который от удара отбросило на впереди стоящий Mercedes Sprinter

В результате аварии пострадала пассажир Hyundai Getz, 29-летняя женщина. Назначено амбулаторное лечение.