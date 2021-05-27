Женщина выиграла более 70 миллионов рублей в лотерее для вакцинированных

В американском штате Огайо объявлены первые победители лотереи для вакцинированных.

Эбигей Бугенске из города Сильвертон получила один миллион долларов, а школьник Джозеф Костелло из Энглвуда выиграл полную оплату своего будущего обучения. Об этом сообщает Лента.ру.Как сообщает NBC News,

Отмечается, что стипендия покроет расходы на обучение в любом университете или колледже штата, а также проживание и питание на протяжении четырех лет. Как отметил губернатор штата Майк Девайн, некоторые люди могут счесть эту идею «безумной» и «пустой тратой денег». В то же время он подчеркнул, что практически сразу после объявления в штате произошел всплеск регистрации вакцин: по данным его штаба, количество прививок увеличилось на 28 процентов.

Лотерея Vax-a-Million была организована по инициативе Девайна с целью популяризировать вакцинацию от COVID-19. Получившие хотя бы одну прививку автоматически попадают в список участников. Победителей будут объявлять каждую среду до 23 июня. В общей сложности призы получат десять человек: пять взрослых и пять подростков.

Подобные лотереи также были запущены в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. А в штатах Нью-Джерси и Коннектикут власти заключили сделки с барами и пивоварнями: любой житель, недавно получивший вакцину, имеет право на бесплатный напиток.