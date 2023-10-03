Жертва смертельного ДТП на пешеходном переходе в Петрозаводске оказался сиротой

Деньги на похороны сбитого на пешеходном переходе юноши собирали односельчане.

Как выяснил «Московский комсомолец в Карелии», полиция не случайно не могла сразу установить личность пешехода, который попал под колеса иномарки 6 сентября в 21.10 на Первомайском проспекте. Юноша оказался сиротой. После того, как он 14 сентября скончался в больнице, не приходя в сознание, учительница Коткозерской средней школы попросила односельчан помочь с похоронами Евгения Чубриева.

«Женя был активным, общительным, добрым парнем, всегда помогал мне как классному руководителю, участвовал в школьных мероприятиях, спектаклях, праздниках. До сих пор не верится, что такое произошло», - процитировал слова учительницы паблик «Подслушано в Олонце».

Где похоронили мальчика и как односельчане отнеслись к трагедии, знает «МК в Карелии».