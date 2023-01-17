Житель Финляндии лопатой нарисовал оленя на замерзшем озере (ФОТО)

Житель финского города Лахти каждый год рисует на льду озера Лапакисто изображения разных животных.
Известный в карелии фотограф Игорь Подгорный разместил на своей странице в социальной сети фотографии очередного рисунка Паси Видгрена (Pasi Widgren).
«Житель финского города Лахти каждый год рисует на льду озера Лапакисто (Lapakisto) какое-нибудь животное, - написал фотограф. - Рисует с помощью обычной лопаты. Он уже изображал сову, лису, медведя. В этом году он нарисовал оленя».
Напомним, таким способом Паси Видгрен хочет сподвигнуть людей чаще бывать на природе.
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