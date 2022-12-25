Житель Карелии 10 лет насиловал трех несовершеннолетних девочек и снимал порно

Осужден 41-летний мужчина, который на протяжении 10 лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних дочек сожительницы и дважды покушался на изнасилование, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что на протяжении десяти лет 41-летний житель Карелии по месту жительства в отсутствие сожительницы и иных свидетелей, неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних девочек, дважды совершил покушение на изнасилование.

В ходе расследования стало известно, что подсудимый снимал порнографические видео с несовершеннолетними, а также фотографировал их в обнаженном виде, нарушая их права на неприкосновенность частной жизни.

Суда назначил подсудимому наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 2 года.