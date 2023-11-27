Житель Карелии хотел заработать на столбах дорожного ограждения

Мужчина вез столбы на металлолом, но его остановили дорожные полицейские.

На автодороге Войница — Вокнаволок — Костомукша сотрудники полиции остановили автомобиль с прицепом, в котором оказалось 140 метров троса и 5 столбов дорожного ограждения. Водитель, 49-летний местный житель, сообщил, что везёт имущество в пункт приема металлолома. Однако полицейские установили, что предметы принадлежат организации по управлению автодорог в республике.

Позже, в отделе полиции, подозреваемый признался, что ночью украл трос и столбы, планируя сдать, чтобы подзаработать. Ущерб составил свыше 11 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о краже. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.