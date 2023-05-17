Житель Карелии, находящийся в розыске, дебоширил на заправке

Росгвардейцы Карелии обнаружили на заправке сильно пьяного мужчину, находящегося в розыске.

В ночь на субботу, 20 мая, поступил сигнал тревоги с заправочной станции в Кондопоге. Сотрудница АЗС указала росгвардейцам на сильно пьяного 46-летнего мужчину, который плохо ориентировался в пространстве.

Ранее кондопожский наряд вневедомственной охраны задержал нетрезвого агрессивного горожанина. Позже обнаружилось, что этот мужчина 1976 года рождения находится в розыске.

Помимо этого тревожную кнопку нажали в сетевом магазине Сегежи. Оказалось, что 39-летний гражданин пронес алкоголь мимо кассы. Общая стоимость краденого превысила 1,3 тысячи рублей.

Росгвардейцы отвезли всех нарушителей в полицию, сообщили в пресс-службе силового ведомства.