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Новости. Криминал
15:58, 17 Июня 2018

Житель Карелии напал с ножом на сторожа в церкви Санкт-Петербурга

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В Санкт-Петербурге задержали жителя Карелии, напавшего с ножом на сторожа в церкви.

Следственный комитет по Московскому району Санкт-Петербурга задержал жителя Карелии. Ему вменяют покушение на убийство в церкви святого Иоанна Предтечи. «Фонтанка» узнала, что поводом стало сделанное ему замечание. Но есть и другая причина.

По информации "Фонтанки", 16 июня около 15 часов в церковь святого Иоанна Предтечи (Чесменскую), расположенную на улице Ленсовета в Московском районе, по вызову прихожан прибыл наряд полиции. Приехавшие сотрудники увидели неадекватного мужчину и лежащего в крови сторожа церкви. На одного надели наручники, а второго, 52-летнего петербуржца, передали медикам. Медики оценили состояние пострадавшего как тяжёлое, у него рваная рана лица, ранения предплечья и грудной клетки.

Чуть позже выяснилось, что задержанный пришел в церковь, купил крестик и полез за алтарь. Когда сторож подошел к нему и сделал замечание, тот немотивированно вынул нож и несколько раз ударил его. Так резанное ранение сторож получил в лицо, а проникающее в грудь.

По данным "Фонтанки", задержан 29-летний житель Карелии Воробьев. Разумеется, дело не в том, что ранее он отбывал наказание в колонии.

Как выяснила "Фонтанка", только к утру 17 июня он пришел в себя после серьезной дозы наркотиков, принятой им накануне.
Об инциденте в храме на улице Ленсовета накануне рассказали очевидцы.

В социальных сетях опубликовали ролик, на котором видно, как молодого человека в неадекватном состоянии выводят из храма.

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