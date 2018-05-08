Житель Карелии, не ознакомленный с условиями труда, пожаловался на работодателя

Работник не знал, за какую сумму и сколько времени работает, и по пятницам трудился без обеда.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, прокуратура Муезерского района по обращению местного жителя проверила соблюдение трудового законодательства в ООО "Универсальное многоотраслевое автономное предприятие "Экспресс".

Проверка показала, что в нарушение статьи 68 Трудового кодекса Российской Федерации заявителя при приеме на работу не ознакомили с Положением об оплате труда в предприятии.

Кроме того, в нарушение статьи 93 Трудового кодекса Российской Федерации ему было установлено неполное рабочее время без какого-либо согласования с работником.

Также установлено, что согласно пункту 7.1.1 Правил внутреннего распорядка данной организации в пятницу работникам не предоставляется время для отдыха и питания, что противоречит требованиям ст. 108 Трудового кодекса Российской Федерации.

Для устранения выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности генеральному директору предприятия внесено представление, которое находится на рассмотрении.