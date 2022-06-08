Житель Карелии, не пожелавший сдавать на водительские права, попал под суд

Вместо сдачи экзамена ранее лишенный прав житель Лахденпохьи уповал на взятку, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Лахденпохского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в даче взятки.

Согласно материалам уголовного дела, в мае 2022 года житель Лахденпохьи, лишенный в свое время водительских прав, решил избежать проверки знаний при возврате удостоверения. Для этого он предложил 80 тысяч рублей начальнику районного отдела МВД.

Однако тот сообщил о планируемом преступлении, и полицейские поймали гражданина при передаче взятки.

Уголовное дело направлено в Лахденпохский районный суд для рассмотрения по существу.