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Житель Карелии ограбил односельчанина, выхватив у того сахар

Новости. Криминал
15:11, 22 Марта 2022
фото: © Кирилл Кухмарь / ТАСС

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На севере Карелии полицейские раскрыли грабеж.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Калевальского района обратился 39-летний местный житель, ставший жертвой преступления.

Как рассказал мужчина, вечером он вез на санях пакет из магазина, где лежали купленные им сахар, мука и консервы. Неподалеку от дома к нему подбежал неизвестный, схватил пакет из саней и пустился наутек. Попытки догнать грабителя не увенчались успехом, причиненный ущерб составил 700 рублей.

Правоохранители выяснили, что ограбил мужчину его знакомый, 35-летний житель того же поселка. Он раскаялся в содеянном и признался, что в тот момент был пьян. Грабитель даже не донес до дома продукты, потеряв их где-то по дороге.

В настоящее время по статье «грабеж» возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

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