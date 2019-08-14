Житель Карелии опустошил большегрузы, которые были для него ночлегом

Ущерб превысил 57 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратился мужчина – владелец двух большегрузных автомобилей. Он рассказал полицейским, что обнаружил пропажу аккумуляторов, раций и автомагнитолу. Ущерб превысил 57 тысяч рублей.

Оперативники установили, что к кражам причастен 46-летний житель Суоярви.

Тот в ходе беседы пояснил, что увидел припаркованные на улице автомобили и решил проверить, открыты ли они. Грузовые машины оказались незапертыми и не были оборудованы сигнализациями.

Воспользовавшись этими обстоятельствами, подозреваемый несколько ночей провел внутри одного из большегрузов, а позднее похитил автомагнитолу, рации и аккумуляторы. Часть похищенного он сбыл. Незаконно вырученные деньги потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.