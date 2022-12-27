Житель Карелии отсудил у работодателя огромную сумму из-за путаницы с географией

Суды трех инстанций восстановили права жителя Карелии за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера.

Житель Карелии подал в суд на своего работодателя, ООО «ПрофЭнерго». Согласно трудовому договору, местом его работы являлся город Подпорожье Ленобласти, однако фактически он трудился в Петрозаводске.



При этом, говорится в пресс-релизе Верховного суда Карелии, фирма выплачивала истцу зарплату без учета районного коэффициента и надбавки за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера.



В иске мужчина просил взыскать с ответчика заработную плату с декабря 2020 года по октябрь 2021 года в размере 358,3 тысячи рублей, а также компенсацию за неиспользованный отпуск, 24,6 тысячи рублей, а, кроме того, проценты в размере 20,7 тысячи и компенсацию морального вреда в 20 тысяч рублей.



Суд первой инстанции взыскал с ООО «ПрофЭнерго» требуемую зарплату, компенсацию за задержку выплат в 20,7 тысячи рублей, компенсации за неиспользованный отпуск и за моральный вред (10 тысяч рублей). В удовлетворении остальной части иска отказано.



Фирма с решением суда не согласилась, однако и Верховный суд Карелии, и Третий кассационный суд оставили это решение без изменений.