Житель Карелии поблагодарил медиков за свое спасение

Житель Карелии поблагодарил врачей и медперсонал республиканского онкологического диспансера.
В республиканском Минздраве опубликовали обращение жителя Карелии в адрес медработников.
Житель Карелии Николай искренне поблагодарил врачей и медперсонал хирургического отделения № 1 республиканского онкологического диспансера за высокий профессионализм и добросовестное отношение к своей работе.
«Огромное спасибо Солнышковой Наталье Александровне (ИТАР, анестезиолог), Одинцову Борису Николаевичу (хирург-онколог), Борисонову Дмитрию Егоровичу (хирург-онколог), Жукову Дмитрию Вадимовичу (медбрат), Иванову Владимиру Игоревичу (санитар), Каргапольцевой Татьяне Анатольевне (мл. медсестра), Дубовой Юлии Геннадьевне (медсестра процедурного кабинета), Корневой Елене Александровне и Воровской Ирине Николаевне (медсестры перевязочного кабинета), Почезерской Наталье Владимировне», — написал Николай.
«Низкий вам поклон за мою спасенную жизнь!» — добавил он.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание