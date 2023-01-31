Житель Карелии пошел на грабеж ради 470 рублей

Житель Олонца, обвиняемый в грабеже, выслушал приговор, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Карелии.

Олонецкий районный суд признал виновным жителя райцентра в грабеже.



Суд установил, что весной 2022 года нетрезвый мужчина в коридоре дома в Олонце подошел к своему земляку, ударил кулаком в лицо и потребовал отдать деньги.



Когда потерпевший отказался, злоумышленник повторил удар и забрал 470 рублей, после чего скрылся. Деньги он потратил на себя.



В судебном заседании мужчина вину не признал и заявил, что деньги потерпевший отдал ему сам, без рукоприкладства.



Суд приговорил олончанина к условному сроку в 2,5 года с испытательным сроком в два года. Приговор вступил в законную силу.