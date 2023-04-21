Житель Карелии пошел на взлом ради железного тазика

Полиция Муезерского района расследует уголовное дело о краже продуктов и металлического таза, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Муезерского района с заявлением о краже обратилась жительница одной из деревень. Во время ее отсутствия дома неизвестный взломал замок на двери в квартиру и украл продукты и металлический тазик.

Полицейские выяснили, что на кражу пошел 48-летний сосед потерпевшей. Мужчина признался, что в тот день пил и проголодался. Он вспомнил, что его соседка в отъезде и забрал из ее дома макароны, тушенку, рыбу, продукты быстрого приготовления, а заодно прихватил таз, который потом сдал в пункт приема металла.

Возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.