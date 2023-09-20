Житель Карелии пропил больше тонны металлолома

Полиция Кондопожского района расследует дело о краже крупной партии металлоконструкций.

В правоохранительные органы Кондопожского района поступило заявление о краже. Собственники обнаружили, что неизвестный украл 1,2 тысячи килограммов старых металлических конструкций со стройплощадки.

Оперативники выяснили, что за сохранностью металлолома никто не следил, и этим воспользовался 38-летний местный житель.



В течение нескольких дней он приезжал на стройплощадку, загружал металл в автомобиль и отвозил его в пункт приема. Таким образом он заработал более 28 тысяч рублей. Деньги мужчина потратил на алкоголь и продукты.

Подозреваемый во всем признался. Возбуждено уголовное дело о краже, рассказали в МВД Карелии.