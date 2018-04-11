Житель Карелии пытался с ножом отбить приятеля у судебных приставов

Медвежьегорский районный суд рассмотрел приговорил к колонии строгого режима местного жителя, угрожавшего убить пристава, сообщает прокуратура Карелии.

В марте 2017 года пьяный житель Медвежьегорского района угрожал насилием и убийством судебному приставу, который должен был осуществить привод его знакомого в судебное заседание.

В подтверждение своих слов мужчина вытащил из-за пояса нож и размахивал им в близости от пристава. Противоправные действия злоумышленник продолжал как в квартире, так и на улице, не давая усадить приятеля в служебный автомобиль.

С учетом всех обстоятельств дела суд назначил ему в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.