Житель Карелии пытался вернуть водительские права с помощью взятки в 80 тысяч рублей

В Лахденпохском районе мужчина подозревается в даче взятки сотруднику полиции за возвращение ему водительского удостоверения.

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении 62 - летнего мужчины, подозреваемого в даче взятки должностному лицу, сообщили в ведомстве.

Как рассказали в МВД республики, житель Лахденпохья, ранее лишенный водительского удостоверения за административное правонарушение, с помощью незаконного денежного вознаграждения хотел вернуть права без сдачи теоретического экзамена.

С данным умыслом мужчина обратился к начальнику ОМВД России по Лахденпохскому району. Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудника полиции о том, что подобная просьба является незаконной, подозреваемый оставил 24 мая в автомобиле полицейского 80 000 рублей. Начальник Отделения полиции незамедлительно сообщил об этом в дежурную часть, факт дачи незаконного денежного вознаграждения задокументирован, деньги изъяты.

В настоящее время следователи продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.