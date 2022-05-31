Житель Карелии разбил знакомому голову об асфальт, защищая женщину

В Пудоже местный житель отправил на больничную койку знакомого, неуважительно разговаривающего с женщиной, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Пудожского района поступила информация о госпитализации 35-летнего мужчины с разбитой головой. Пострадавший заявил о том, что травму он получил по неосторожности на прогулке. Но в ходе разбирательства эта версия не подтвердилась.



Участковый выяснил, что пострадавший получил травму головы в ходе конфликта. А именно — пудожанин с сожительницей на улице бурно выясняли отношения. Это заметил проходивший мимо 32-летний знакомый пары. Он посчитал нужным вмешаться, подошёл к ругавшимся и со всей силы оттолкнул мужчину. Тот упал, ударившись головой об асфальт. На этом ссора была исчерпана, все разошлись по домам. Однако спустя время пострадавший почувствовал недомогание, вызвал бригаду скорой помощи, которая его госпитализировала.

Результатами проведённой судебно-медицинской экспертизы установлено, что пострадавшему причинён тяжкий вред здоровью.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Пудожанину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следствие продолжается.