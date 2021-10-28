Житель Карелии разбушевался в патрульной машине и попал в суд

Завершено расследование дела в отношении жителя Лоухского района, разбившего стекло в патрульной машине и пригрозившего автоинспектору насилием, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи Кемского района завершили расследование в отношении 40-летнего жителя Лоухского района.

По версии следствия, 25 августа в поселке Лоухи наряд ДПС остановил автомобиль под управлением пьяного водителя. Мужчину посадили в патрульный автомобиль для составления протокола, но там нарушитель стал буянить: хватать инспекторов за одежду, махать руками. Мужчина выбил боковое стекло патрульной машины, а при проведении медосвидетельствования стал высказывать в адрес инспектора ДПС угрозы применения насилия.

В итоге грубияна успокоили с помощью физической силы и специальных средств.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Дебоширу грозит до пяти лет лишения свободы.